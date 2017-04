Impact: un choix difficile pour Ballou

Octavio Zambrano n'a pas perdu son temps en faisant un crochet par Montréal, la semaine dernière. Le nouveau sélectionneur canadien y a vu Anthony Jackson-Hamel inscrire le but décisif, dans le temps additionnel, et il a vu Ballou Jean-Yves Tabla offrir un second souffle à l'attaque montréalaise contre Atlanta United.

Le lendemain du match, Ballou et Zambrano se sont rencontrés pour discuter de l'avenir. Avec comme question de départ: le jeune milieu de l'Impact penche-t-il pour la sélection canadienne ou attend-il un appel de la Cote d'Ivoire, son pays de naissance? «Ce n'est vraiment pas une décision facile à prendre, mais il va falloir que je la prenne, a convenu Ballou, mardi matin. Je vais en parler avec ma famille et, après ça, il y aura une décision.»

Le choix est tout sauf évident pour le joueur de 18 ans qui semble vouloir prendre en considération l'avis de plusieurs proches. «L'important est qu'il se sente bien et qu'il ne soit pas forcé de faire quelque chose, a prolongé l'entraîneur de l'Impact Mauro Biello. C'est une décision avec laquelle tu dois vivre pendant plusieurs années. [...] Notre travail, c'est de l'aider, le guider, et, à la fin, il prendra sa décision.»

Jackson-Hamel a aussi croisé Zambrano à quelques reprises en marge du dernier match. L'attaquant a aimé ce qu'il a entendu de l'Équatorien. «Ça regarde bien avec le futur avec lui», a indiqué celui qui a inscrit son premier but en MLS depuis le 12 mars 2016. «Ce but montre que je suis prêt et que je vais être là quand on va avoir besoin de moi pour faire le travail. [...] Pour moi, ça n'a pas été facile (lorsque Nick DePuy lui a été préféré lors du premier match de l'année) parce que je voulais ma place. C'était la décision des coachs, mais j'ai eu ma chance et j'ai montré que j'étais prêt.»

L'Impact a repris l'entraînement, mardi matin, après avoir remporté sa première victoire de la saison face à une équipe d'expansion qui a regretté de jouer à dix pendant plus d'une mi-temps. «Nous sommes contents d'avoir gagné les trois points à domicile, parce qu'on veut que le stade Saputo soit une forteresse. Espérons maintenant que l'on puisse bâtir sur cette confiance sur la route», a mentionné Chris Duvall.

À noter que Victor Cabrera, blessé à la cheville, ne disputera pas le prochain match à Philadelphie, samedi. Wandrille Lefèvre était de retour avec ses coéquipiers, mardi, après avoir été brièvement suspendu par l'Impact en raison d'une publication jugée «préoccupante» sur les réseaux sociaux.