 Le FC Barcelone réussira-t-il une autre remontée miraculeuse? 

Quand les Catalans ont renversé les Français 6-1 pour combler un retard de 4-0 en huitièmes de finale, leur confiance était à un haut niveau après quatre victoires consécutives, au cours desquelles ils avaient dominé leurs adversaires 15-3.

Cette fois-ci, le FC Barcelone doit surmonter un déficit de 3-0 contre la Juventus de Turin en quarts de finale. Mais il ne surfe plus sur une vague de succès: le club espagnol a perdu trois de ses sept matchs depuis sa spectaculaire victoire contre le PSG au Camp Nou. De meneur de la Liga espagnole par un point quand il a battu le PSG, le FC Barcelone est maintenant deuxième, trois points derrière le Real Madrid, et il ne joue pas bien.

L'équipe a perdu 2-0 contre Malaga avant sa défaite face à la Juve, à Turin, et elle a dû puiser au fond de ses ressources pour vaincre le Real Sociedad 3-2 le week-end dernier. Mais bien qu'il éprouve actuellement des ennuis, le FC Barcelone croit que l'histoire peut se répéter.

«Chaque rencontre en Ligue des champions est difficile, a indiqué Neymar, qui a mené le FC Barcelone avec deux buts et deux aides face au Paris Saint-Germain, le mois dernier. Mais nous sommes la même équipe et nous pouvons offrir le même genre de performance. Nous devons tout donner. Nous croyons que nous pouvons de nouveau combler cet écart.»

Pendant ce temps, la Juventus - à la recherche d'un troisième titre en Ligue des Champions - est sur toute une lancée: l'équipe a gagné ses trois derniers matchs, n'a subi qu'un revers à ses 19 derniers (en remportant 16 au total) et mène la Série A.

«Ces gars-là sont comme des requins, a dit le défenseur de la Juve Giorgio Chiellini à propos de Messi et compagnie. Si vous démontrez tout signe de nervosité, ils sentiront le sang et vous mettront en pièces.

«Vous devez plutôt les repousser le plus que vous pouvez, doubler les marqueurs quand ils sont en possession de ballon et on couper les lignes de passes entre les défenseurs et le milieu de terrain.»

On ne sait toujours pas si la Juve sera en mesure de compter sur les services de l'attaquant Paulo Dybala, auteur de deux buts dans le match aller. Dybala s'est blessé à la cheville dans la victoire de 2-0 contre Pescara au cours du week-end.

Le FC Barcelone, qui souhaiterait ajouter un cinquième titre à son palmarès, retrouvera quant à lui le milieu de terrain Sergio Busquets, qui a raté la première rencontre en raison d'une suspension.

Une contribution de Lionel Messi aiderait grandement à remettre les Espagnols sur les rails. Il a marqué deux buts trois fois au cours des cinq derniers matchs: contre Valence, Séville et le Real Sociedad, mais il a été blanchi face à Malaga et la Juventus.

Si Messi inscrit deux buts contre la Juve, il atteindra le plateau des 500 buts avec le FC Barcelone. Il deviendra le premier joueur à atteindre cette marque avec le club catalan, avec lequel il a disputé 575 matchs depuis son arrivée en 2004.