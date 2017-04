Photo controversée: Wandrille Lefevre s'excuse

L'Impact avait dès mercredi annoncé la suspension de Lefevre après avoir appris qu'il avait publié une photo de lui avec une arme à feu avec une mention faisant référence au président des États-Unis, Donald Trump - « Depuis que Donald est au pouvoir... mieux vaut prévenir que guérir ».

Dans un communiqué sur son compte Twitter, Lefevre a expliqué qu'il tenait un pistolet à air comprimé.

« C'était une activité récréative dans un établissement qui autorise les enfants de plus de huit ans à utiliser ce même jouet, a-t-il écrit. De plus, je visais une cible en papier carton dans un environnement sécuritaire et contrôlé. »