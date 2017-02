Quand Hassoun Camara rencontre Tom Brady

Hassoun Camara s'éloigne des journalistes montréalais, déçu de ne pas avoir eu de questions sur le Super Bowl et sur le joueur par excellence du match, Tom Brady. Il revient alors devant les caméras et les micros pour raconter une rencontre particulière avec le quart-arrière des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. La scène se déroule en marge du Grand Prix de Formule 1 de Montréal, l'été dernier.

«Je rencontre un type, il y a six mois, sans savoir qui il était. On me dit: ''T'inquiètes, prends une photo avec lui, ça vaudra de l'or dans quelques mois.'' J'étais accompagné de Didier Drogba et de Patrice Bernier. On a eu la chance d'échanger pendant 45 minutes, c'est vraiment quelqu'un de super humble et j'ai adoré le personnage.»

Que peuvent se dire un défenseur de soccer et un quart-arrière de NFL qui est entré un peu plus dans la légende, dimanche, après une folle remontée contre les Falcons d'Atlanta? «On a parlé de tactique, de foot et d'humilité aussi. [...] Comme je ne le connaissais pas, j'ai parlé avec lui comme s'il était une personne lambda. Il connaît bien le soccer. Il regarde un peu ce qui passe dans la MLS. On avait parlé de (Jozy) Altidore de phases tactiques, de sa méthode de travail, de ses prises d'initiative. Tout ce dont il m'a parlé, je l'ai revu (dimanche). Je sais qu'il avait un grand respect pour Didier.» Après le match, Camara s'est assuré qu'il avait conservé le ballon autographié par Brady.