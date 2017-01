 Coupe d'Afrique: le Cameroun et Burkina Faso poursuivent 

Agence France-Presse

FRANCEVILLE

Le Cameroun s'est imposé aux tirs au but (0-0, 5-4 aux tirs au but) contre un des grands favoris du tournoi, le Sénégal, en quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations 2017, samedi à Franceville, et se qualifie pour les demi-finales.