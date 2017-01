 La CONCACAF rétrécit le format de sa Ligue des Champions 

La Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes a annoncé ces modifications lundi, et ajouté qu'un nouveau tournoi à 16 équipes impliquant les clubs d'Amérique centrale et des Caraïbes s'étalera d'août à octobre.

Le vainqueur de ce tournoi rejoindra les quatre clubs des États-Unis et du Mexique en Ligue des Champions, en plus des champions du Canada, des Caraïbes, du Costa Rica, du Salvador, du Guatémala, du Honduras et du Panama. La Ligue des Champions sera composée exclusivement de matchs éliminatoires et s'étalera de février à mai.

La CONCACAF a mis sur pied sa Ligue des Champions, calquée sur celle d'Europe, lors de la saison 2008-09. Elle a remplacé la Coupe des Champions de la CONCACAF.