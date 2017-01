 Les Red Bulls échangent leur capitaine Dax McCarty au Fire 

Les Red Bulls de New York ont échangé le milieu de terrain et capitaine de l'équipe Dax McCarty au Fire de Chicago en retour d'un montant d'allocation de 400 000 $ US.

Les Red Bulls ont fait savoir qu'ils verseront 200 000 $ cette année ainsi que la suivante.

L'entraîneur des Red Bulls Jesse Marsch a expliqué «qu'à ce moment-ci, nous avons estimé que c'était le bon moment de mettre notre équipe dans la meilleure position pour avoir du succès dès maintenant et pour les années à venir.»

McCarty s'est joint aux Red Bulls en 2011 lors d'un transfert avec le D.C. United. En cinq saisons et demie, il a effectué 163 départs et disputé 14 381 minutes de jeu, deux records de la concession. Il a pris part à 169 matchs en saison régulière, ex aequo en tête dans l'histoire de l'équipe, et il a totalisé 14 buts et 27 passes. Il a également participé à 17 matchs éliminatoires.