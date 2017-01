 Impact: Patrice Bernier de retour pour une dernière saison 

Le capitaine de 37 ans a d'ores et déjà annoncé que ce serait sa dernière campagne professionnelle. Un rôle, en tant qu'entraîneur avec l'Académie, l'attend en 2018.

«Ça va être une 18e saison et la 9e avec l'Impact. Je veux remercier le club, Mauro Biello et Joey Saputo parce que c'est une marque de confiance, a indiqué Bernier. Ce qui sera spécial, c'est que ce sera la dernière. Je finis où j'ai commencé. On n'a pas toujours la chance, comme athlète, de le faire. Je suis content et j'espère qu'on aura une grande saison en espérant remporter une Coupe MLS.»