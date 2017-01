Impact: pas question de se séparer de Piatti

Plus de deux semaines de suppositions

C'est juste avant les Fêtes que le président de Boca Juniors, Daniel Angelici, a érigé Piatti comme l'une des priorités du mois de janvier. Les liens entre Piatti et des clubs argentins ressurgissent épisodiquement dans les médias sud-américains, mais une équipe s'était rarement montrée aussi déterminée. Le jeu de coulisses s'est transporté sur les réseaux sociaux par l'entremise d'un égoportrait publié par le fils du milieu offensif montréalais, Gabriel. Sur le cliché, avec le joueur en arrière-plan, l'adolescent se demande s'il s'agit du prochain numéro 10 de Boca Juniors. Si Gabriel a rapidement tenté de corriger le tir, l'image a tout de même été reprise par de nombreux médias. Hier, l'Impact a répété qu'il n'y avait eu aucune rencontre entre Joey Saputo et le joueur argentin. Le personnel d'entraîneurs et une partie du personnel technique sont actuellement à Los Angeles, où se déroule le camp d'évaluation de la MLS.

De nombreuses offres

Dans les 12 derniers mois, plusieurs clubs argentins, dont Boca Juniors, avaient déjà signifié leur intérêt pour Piatti. Depuis son arrivée, au milieu de la saison 2014, le numéro 10 ne manque d'ailleurs pas de courtisans dans son pays natal, mais aussi au Brésil ou en Chine, grand animateur des derniers mercatos. Piatti, reconnu pour sa loyauté, a toujours été clair: il ira au bout de son contrat à Montréal, où il se sent très bien. Ensuite? Même si Boca est un géant du soccer mondial - et le club qu'il soutenait durant sa jeunesse -, son coeur bat encore pour San Lorenzo, avec qui il a connu ses plus belles heures de gloire entre 2012 et 2014.