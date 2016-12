L'Impact échange Shipp à Seattle

«Cette transaction nous donnera un peu plus de flexibilité au niveau du plafond salarial et le montant d'allocation général nous aidera également à améliorer l'effectif», a indiqué dans un communiqué le directeur technique de l'Impact Adam Braz.

Shipp a disputé une seule saison dans l'uniforme de l'Impact. Il a récolté deux buts et trois passes en 27 matchs de saison régulière et 1596 minutes. Il a également pris part à deux matchs des séries éliminatoires de la Coupe MLS et à un match du Championnat canadien Amway.