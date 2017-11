Sébastien Toutant est plus sérieux

«J'y vais pour me remettre dans le bain, ça fait plus de deux semaines que je n'ai pas touché à ma planche. Et je veux tester quelques figures que j'ai pratiquées cet été. Je les faisais déjà l'an passé, mais je n'atterrissais pas à tout coup. Je les ai perfectionnées cet été et je suis beaucoup plus à l'aise. À Pékin, mon but ultime est d'atteindre la finale, de réussir mes figures et, en principe, ça devrait être bon pour un podium.» Si la confection du tremplin le permet, il aimerait exécuter deux 1620. «Je vais y aller au feeling.»

«Je viens à Pékin depuis au moins cinq ans, c'est un événement très prestigieux, où plusieurs grands noms sont passés. Cette année, il s'agit d'une compétition fédérée, non pas professionnelle, mais je tenais quand même à venir.»

En août dernier, l'athlète, six fois médaillé aux X Games, était du départ de la Coupe du monde de slopestyle de Cardrona, en Nouvelle-Zélande, où il a terminé 15e (après avoir été deuxième à la qualification). «J'ai eu de bons entraînements cet été, je me suis senti bien sur ma planche.» L'an dernier, il y avait remporté la victoire. Tout comme il l'a fait ensuite en février à la Coupe du monde de Québec, lors d'un retour après une commotion cérébrale.

L'an dernier, il a terminé septième à PyeongChang. «C'était ma première fois en Corée. Le site était parfait. C'était vraiment bien.»

Il est confiant, oui. Mais pas trop cette fois. «Les Jeux, ça reste une compétition. Mon but premier est de faire les descentes que j'ai en tête. Si je réussis, je serai content. Les 10 meilleurs planchistes peuvent gagner, on a tous le talent et les aptitudes pour mettre la main sur une médaille. Ça va être de savoir qui réussira le mieux le jour J.»

Ses nombreux fans, dont ses 192 000 abonnés sur Instagram, seront assurément rivés à leur écran pour suivre ses prouesses.