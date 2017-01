Maxence Parrot conserve son titre au Big Air

La fierté de Bromont en surf des neiges, Maxence Parrot, est montée sur la plus haute marche du podium, vendredi soir, à l'épreuve du Big Air des X Games disputés à Aspen, au Colorado. Le Saskatchewanais Mark McMorris a mis la main sur le bronze et Sébastien Toutant, de L'Assomption, a fini quatrième.

« Je suis extrêmement content d'avoir gagné. C'est un sentiment exceptionnel, surtout d'avoir défendu ma médaille de l'an dernier. C'est sûr que je ressentais un peu de pression cette semaine par rapport à ça, mais j'ai réussi à vivre avec ça », a commenté d'emblée le champion du Big Air.

En finale, Parrot a remporté la compétition avec un total de 83 points notamment grâce à son quad underflip. Le planchiste avait remporté l'or dans cette épreuve aux X Games d'Aspen de 2014 et 2016.

« Il y a deux ans, nous avions construit un jump à Whistler avec Monster Energy et j'avais appris à faire un quad underflip 1620. Je ne l'avais jamais fait depuis, a expliqué l'athlète de 22 ans. Deux ans plus tard, je l'ai réessayé en compétition. C'est le premier quad underflip en compétition. C'est un sentiment indescriptible et je suis vraiment content de l'avoir atterri et d'avoir gagné l'or. »

Le médaillé d'argent, le Norvégien Marcus Kleveland, a quant à lui réalisé un quad cork 1800, le premier quad cork en compétition.

McMorris a terminé avec 73 points devant Seb Toots, 67 points.

Slopestyle

Durant la journée, Maxence Parrot a aussi participé aux qualifications en slopestyle. Il a terminé en tête du classement avec 87 points pour sa seconde descente. Seul le meilleur résultat de ses deux performances était retenu.

Les Ontariens Tyler Nicholson (84,33 points) et Michael Ciccarelli (76 points) seront aussi de la finale de dimanche qui comptera plusieurs Canadiens.

Sébastien Toutant et Mark McMorris se sont tous deux automatiquement qualifiés pour cette étape grâce à leur deuxième et première place acquise respectivement l'année passée.