Alex Harvey se classe 17e en Italie

L'athlète de Saint-Ferréol-les-Neiges a devancé de trois rangs le Torontois Len Valjas. L'épreuve se déroulait sur 1,3 km, sur une bonne couche de neige.

« Ce fut une bonne journée, a dit Harvey. Je pense que c'était ma meilleure qualification des deux dernières années donc j'étais un peu surpris. Le voyage a été facile pour se rendre ici. Je me suis dit que tant qu'à me préparer pour une course [celle en équipe avec Valjas, dimanche], aussi bien mettre un dossard et voir ce qui peut arriver. J'ai ressenti beaucoup de vitesse... j'étais très heureux. »

Le résultat a permis à Harvey de grimper d'un rang au classement général de la Coupe du monde où il occupe actuellement le quatrième rang.

Qualifié huitième en vue de la ronde d'élimination réservée au top 30, Harvey a tenté d'effectuer une manoeuvre dans son quart de finale lors de la dernière montée mais s'est retrouvé coincé et n'a pu passer à la demi-finale, après avoir franchi la ligne d'arrivée au quatrième rang.

Seuls les deux premiers de chaque vague passent au tour suivant, accompagnés des deux athlètes avec les temps les plus rapides.

« Les parcours est bien ici, parce qu'on tourne toujours vers la gauche, a dit Harvey. Il faut rester sur la voie intérieure parce qu'elle est un peu plus rapide, surtout avec la nouvelle neige, et donc si on prend la tête, il est difficile de se faire dépasser. Je n'ai pas été assez rapide à partir du début. »

« J'étais en lice tout au long, mais certains ont joué du coude et je n'ai pas été assez bon pour passer à la ronde suivante. Mais je me sentais vraiment bien, donc je suis satisfait de l'effort. »

Le Norvégien Sindre Bjoernestad Skar a remporté le sprint. L'Américain Simeon Hamilton a pris le deuxième rang (photo-finish) devant le Norvégien Joannes Hoesflot Klaebo.