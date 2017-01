Tour de ski: Ustiugov reste en tête, Harvey 19e

Le Norvégien Martin Johnsrud Sundby a prévalu sur 15 km en 40:40,00, seulement 2,2 secondes devant Ustiugov.

Matti Heikkinen de la Finlande est arrivé en troisième place, à 2,8 secondes de Sundby.

Ustiugov garde une avance de 1:11,90 devant Sundby. Au troisième rang : un triple vainqueur de l'événement, le Suisse Dario Cologna (à 2:04,10).

Le Québécois Alex Harvey a fini en 19e place. Deux autres Canadiens y étaient : Devon Kershaw, 27e, ainsi que Graeme Killick, 32e.

« Je me sentais bien. C'était le départ que j'espérais, mais j'ai perdu beaucoup de temps dans les descentes, a dit Harvey. Au début, j'étais capable de compenser dans les montées, mais plus la course avançait, plus c'était de l'énergie que je dépensais pour rien. »

Harvey se place au sixième rang du Tour, avec une course à disputer.

« C'est un parcours difficile et les gars sont assez fatigués, mais ils ont puisé loin, a déclaré Ivan Babikov, entraîneur de l'équipe canadienne de ski. Nous avons peut-être un peu manqué notre coup au niveau des skis [samedi]. Nous avons peut-être choisi quelque chose d'un peu trop collant. »

Chez les dames, sur 10 km, la Suédoise Stina Nilsson a repris les rênes du classement du Tour en gagnant une quatrième étape, cette fois en 30:20,80.

Elle a battu de trois secondes une Finlandaise, Anne Kylloenen, et de 3,7 secondes la Suédoise Charlotte Kalla, reine du Tour en 2008.

Nilsson a pris 19,2 secondes d'avance sur la Norvégienne Heidi Weng, septième samedi. La Finlandaise Krista Parmakoski est troisième, à 53,9 secondes.

Le Tour de Ski se compose de sept courses en neuf jours sur quatre sites, dans trois pays.