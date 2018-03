Beat Feuz remporte le globe de la descente

Beat Feuz a terminé deuxième de la descente des Finales de la Coupe du monde pour coiffer le champion olympique Aksel Lund Svindal au classement et remporter le globe de cristal de la discipline.

Associated Press Äre, Suède

Les Autrichiens Vincent Kriechmayr et Matthias Mayer ont partagé la plus haute marche du podium en franchissant la distance en une minute, 20,21 secondes (1:20,21), quatre centièmes de mieux que Feuz et 12 centièmes Svindal.

Le Canadien Manuel Osborne-Paradis a pris la 15e place, en 1:20,93.

Au classement de la Coupe du monde, Feuz a terminé 70 points devant Svindal, surtout grâce à ses victoires acquises à Lake Louise, Wengen et Garmisch-Partenkirchen.