Slalom: une 50e victoire pour Marcel Hirscher

Associated Press Zagreb, Croatie

L'Autrichien, détenteur de six gros globes de cristal en carrière, est aussi devenu le quatrième skieur de l'histoire à atteindre ce plateau, après Alberto Tomba (50), Hermann Maier (54) et Ingemar Stenmark (86).

Hirscher a signé un temps d'une minute et 50,60 secondes, et il a devancé son compatriote et meneur après la première manche, Michael Matt, par seulement cinq centièmes de seconde. Le Norvégien Henrik Kristoffersen a complété le podium à 11 centièmes, tandis qu'un autre Autrichien, Manuel Feller, a fini quatrième à 0,79 seconde.

Hirscher, qui a signé sa troisième victoire en slalom et sa cinquième au total cette saison, a creusé l'écart en tête du classement général de la Coupe du monde à 94 points devant son plus proche poursuivant, Kristoffersen.

Le Canadien Erik Read a abouti en 25e position, en vertu d'un chrono cumulatif de 1:54,47.

Ses compatriotes Trevor Philp et Phil Brown n'ont pu se qualifier pour la deuxième manche.