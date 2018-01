Mikaela Shiffrin signe une autre victoire

Eric Willemsen Associated Press Zagreb, Croatie

L'Américaine s'est servie de sa confortable avance bâtie en première manche - 1,41 seconde - pour devance la Suissesse Wendy Holdener de 1,59 seconde. Shiffrin a effectué les deux descentes en un temps combiné d'une minute, 53,07 secondes (1:53,07).

La Suédoise Frida Hansdotter a terminé troisième, à 2,11 secondes de la gagnante. La Slovaque Petra Vlhova, seule skieuse à battre Shiffrin en slalom cette saison, a conclu l'épreuve au pied du podium, à 13 centièmes d'une médaille.

«La deuxième manche a été beaucoup plus serrée, a indiqué Shiffrin, qui a pris le départ alors que la neige tombait sur la piste. Dans la première, j'ai été très, très agressive. Plus que quiconque, il semble.»

Douzième à l'issue de la première manche, Mielzynski a pour sa part réussi le meilleur temps de la seconde - 59,73 - pour se hisser jusqu'à la septième place, avec un retard de 2,96 secondes sur l'Américaine.

«C'est vraiment bien de se retrouver de nouveau dans le top 10, a dit la Canadienne. C'est un soulagement. J'ai apporté beaucoup de changements à mon ski et ça a été difficile de trouver mon rythme, de me laisser aller. C'est aussi bon de savoir que bien que j'aie encore des choses à améliorer, j'ai pu bien faire.»

Sa compatriote Romi Remme, 18e après une manche, a réussi un excellent chrono de 59,95 secondes dans la deuxième pour grimper au 11e échelon.

Mielzynski et Remme répondent maintenant toutes deux aux critères de sélection en vue des Jeux olympiques de PyeongChang.

«C'est fabuleux de se qualifier pour les Jeux dès maintenant, a indiqué Mielzynski. Je peux aborder les prochaines semaines sans ce poids sur mes épaules. Je peux maintenant me concentrer sur la prochaine étape.»

Laurence St-Germain, seule autre Canadienne inscrite, ne s'est pas qualifiée pour la deuxième descente de la journée.

Même si elle a raté deux épreuves de vitesse à Val d'Isère en décembre, Shiffrin, dont cette victoire est sa 38e en carrière, mène le classement général de la Coupe du monde avec 1081 points. Elle détient une avance de 571 points sur l'Allemande Viktoria Rebensburg, qui n'a pas pris part à l'épreuve de mercredi.

«J'adore skier ici, alors je voulais revenir et me reprendre», a ajouté Shiffrin, qui avait enfourché une porte l'an dernier, après avoir signé la victoire en 2013 et 2015.