Federica Brignone remporte le slalom géant de Lienz

Un forfait pour l'ouverture de la saison de Coupe du monde à Sölden (Autriche), et une sortie de piste il y a dix jours à Courchevel (France): le début de saison 2018 de Brignone n'a pas vraiment été à la hauteur de ses espérances, après une saison 2017 où elle s'était imposée à deux reprises en géant à Aspen (Colorado) pour les finales de la Coupe du monde et à domicile à Kronzplatz (plus un succès en combiné à Crans-Montana).

Vendredi, lors d'une course extrêmement serrée sur les deux manches, les géantistes se sont battues à coups de centièmes sur la piste du Hochstein à Lienz dans le Tyrol autrichien.

«C'était extrêmement serré. Quatre centièmes, quand ça va si vite dans notre sport, c'est vraiment rien du tout. Ce n'était plus très simple à skier. Mais je suis encore une fois sur le podium aujourd'hui», s'est félicitée Rebensburg, 3e, au micro de la télévision publique allemande ARD.

Car finalement, c'est Brignone, dont la suprématie est contestée par Sofia Goggia, Manuela Moelgg et Marta Bassino au sein d'une équipe d'Italie impressionnante et dense en slalom géant chez les dames, qui s'est montrée la plus forte.

Reléguée à 17/100 du meilleur temps de la première manche réalisé par Rebensburg, la Milanaise établie dans le Val d'Aoste a bouclé le second passage sans faute majeure, contrairement à ses rivales Rebensburg et Shiffrin, à peine plus hésitantes sur le second tracé.

Les regrets pour Worley

Les écarts, déjà très faibles après le premier passage, ont été encore plus serrés à l'arrivée. Brignone s'impose avec quatre centièmes d'avance sur la Bavaroise et huit sur la skieuse de Vail.

«En première manche, je ne me sentais pas si bien au départ, j'étais très lente, notamment sur la première partie. Je savais que je devais attaquer du début à la fin, si je voulais gagner quelque chose», a expliqué la Transalpine après la course au micro de la télévision publique autrichienne ORF. Elle signe la sixième victoire de sa carrière au meilleur moment.

Elle s'immisce ainsi dans la lutte que se livrent depuis le début de la saison Rebensburg, Shiffrin et la Française Tessa Worley, double championne du monde de la spécialité (2013 et 2017). Et confirme qu'elle sera bien candidate au podium olympique dans un peu plus d'un mois à Pyeongchang (9-25 février), alors que la course entre les portes serrées se déroulera le 12 février.

Des quatre premières du géant de Lienz, Worley peut avoir les plus légitimes regrets, tant son passage lors de la seconde manche pouvait l'amener à la victoire. Mais une erreur juste avant le mur final lui a fait perdre toute la vitesse emmagasinée.

Pour un peu plus d'un dixième, elle reste au pied du podium, mais après ses deux podiums à Sölden et Courchevel, et sa sixième place à Killington, elle se montre très régulière dans l'optique des jeux Olympiques.

Shiffrin de son côté voit sa série de trois victoires consécutives s'arrêter, mais conserve la tête du classement général avec 881 points au tiers de la saison et une avance de 371 points sur Rebensburg.

Le circuit fera sa prochaine halte le 1er janvier à Oslo pour un géant parallèle, puis un slalom à Zagreb le 4 janvier avant le rendez-vous slovène déplacé de Maribor à Kranjska Gora pour un slalom géant le 6 janvier et un slalom le lendemain.