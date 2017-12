Slalom de Lienz: Shiffrin intouchable

Partie avec le dossard N.2 en première manche, Shiffrin s'est facilitée la tâche en creusant un écart de plus d'une seconde sur toutes ses rivales, de quoi voir venir en seconde manche, lorsque la piste a commencé à se dégrader très nettement sur le bas.

«Il y avait certains passages où on pouvait se laisser aller sur les skis, mais il fallait aussi mener cette course avec la tête, en ayant à l'esprit le résultat final», a expliqué Shiffrin après sa victoire au micro de la télévision publique autrichienne ORF.

«Je me sens de mieux en mieux cette saison, de plus en plus complète», a assuré la native de Vail (Colorado). «Je savoure chaque course», a-t-elle ajouté.

À 22 ans, Shiffrin n'en finit plus d'affoler les compteurs: elle totalise déjà 36 victoires sur le circuit, et a rejoint l'Allemande Katja Seizinger et l'Autrichien Benjamin Raich au treizième rang du classement des skieurs ayant remporté le plus de courses de Coupe du monde.

Slalomeuse au début de sa carrière, elle a progressivement élargi sa palette, ajoutant le slalom géant, puis les disciplines de vitesse. Cette saison elle a remporté sa première descente, et il ne lui manque plus que le super-G pour avoir au moins une victoire dans toutes les disciplines olympiques.

Avec son succès à Lienz, station où elle avait pris la 3e place en 2011 pour son premier podium à 16 ans, elle accroît à près de 400 points son avance sur l'Allemande Viktoria Rebensburg en tête du classement général.

Les deux skieuses se retrouveront vendredi pour le slalom géant, où la Française Tessa Worley, double championne du monde (2013 et 2017) de la spécialité, voudra également se mêler à la lutte.

La remontée d'Estelle Alphand

«Mikaela est incroyablement forte en ce moment, c'est aussi une source d'inspiration», a sportivement reconnu la Suédoise Frida Hansdotter, 3e de la course.

Entre Shiffrin et Hansdotter, la Suissesse Wendy Holdener est venue se glisser à la 2e place, seule skieuse à moins d'une seconde (89/100) de la triple championne du monde de slalom (2013, 2015, 2017) et championne olympique (2014). Holdener grimpe sur son 12e podium entre les piquets serrés, mais chasse toujours sa première victoire.

La Slovaque Petra Vlhova, lauréate à Levi (Finlande) en début de saison, avait pris l'habitude de venir titiller l'Américaine, mais elle a accusé le coup jeudi, reléguée au 5e rang (+1.82), à égalité avec Estelle Alphand.

La fille du Français Luc Alphand (vainqueur de la Coupe du monde en 1997), qui skie désormais pour la Suède, a réalisé le 23e temps de la première manche avant de réaliser une incroyable remontée en seconde, décrochant le meilleur temps.

Elle a su profiter d'une piste en parfait état, pour progresser de 18 places et finir 5e, sa meilleure performance en Coupe du monde, alors que les conditions se sont dégradées.