Descente de Lake Louise: Erik Guay ne sera pas au départ

« Il dit qu'il est ici pour gagner, pas seulement pour courir », a indiqué une porte-parole de Canada Alpin. Après avoir effectué la reconnaissance du parcours, il a choisi de rentrer à l'hôtel pour se soumettre à des traitements.

Cinquième de la seule descente d'entraînement, vendredi, Guay a ressenti un pincement au dos en bas de parcours. « Rendu sur le plat, il y a un virage pied droit avec un petit saut et on dirait que mes genoux sont remontés assez rapidement, avait-il expliqué à La Presse. C'est là que j'ai senti que je me suis coincé un peu. J'ai pu finir, mais je sens déjà que c'est plus raide qu'avant. »

« Parfois, ça se calme assez rapidement, d'autres fois ça dure plus longtemps, avait ajouté le vice-champion mondial de la descente. C'est de ça que j'ai peur. Quand tu es dans le portillon de départ et que tu as mal, ce n'est pas facile de passer à travers, de te mettre dans une zone où tu es prêt à charger. »

Guay décidera dimanche s'il prendra le départ du super-G.

En son absence, les espoirs de l'équipe canadienne reposeront aujourd'hui sur Manuel Osborne-Paradis, trois fois sur le podium à Lake Louise, qui sera le troisième à s'élancer pour la descente, dont le départ a été descendu d'une centaine de mètres en raison d'une problématique autour du premier saut.