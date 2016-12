Une journée en dents de scie pour les skieuses québécoises

Une fois de plus, Shiffrin a dominé la première descente avec un temps de 50,74 s. Elle est ensuite restée au sommet du classement de la seconde manche avec un chrono total de 1 min 40,06 s.

La Slovaque Veronika Velez Zuzulova (+0,64 seconde) est montée sur la deuxième marche du podium et la Suisse Wendy Holdener (+1,54 seconde) sur la troisième.

Mielzynski a pour sa part conclu à 2,52 secondes de la gagnante.

Marie-Michèle Gagnon a commencé la journée de jeudi du bon pied en franchissant la ligne d'arrivée en 52,58 s, ce qui la classait provisoirement 14e. Toutefois, les choses ne se sont pas déroulées de la même façon au second départ et la skieuse de Lac-Etchemin n'a pas fini la course.

Valérie Grenier, de Mont-Tremblant, a quant à elle terminé 31e de la première descente en 54,77 s, soit à 35 centièmes de seconde de la 30e place qui lui aurait permis de s'élancer pour la deuxième manche.