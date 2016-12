Christof Innerhofer domine l'entraînement à Santa Catarina, Guay 16e

Associated Press SANTA CATARINA, Italie

Innerhofer a devancé les Autrichiens Matthias Mayer, champion olympique, de 1,32 seconde et Hannes Reichelt de 1,44 seconde.

Erik Guay, de Mont-Tremblant, s'est classé à égalité au 16e rang, à 2,45 secondes d'Innerhofer. Son coéquipier Manuel Osborne-Paradis, de Vancouver, a terminé tout juste derrière en 18e position.

Innerhofer avait également dominé le dernier entraînement l'année dernière à Santa Caterina mais il s'était contenté de la quatrième position après vécu une mésaventure. Au bout d'une quarantaine de secondes de course, il avait enfourché une porte à vive allure et un piquet de cette porte est resté accroché à sa combinaison, nuisant considérablement à sa vision.

« Tout le monde sait que j'aime cette piste et je sais que cette course peut être encore meilleure, a déclaré Innerhofer. Sur la partie supérieure de la piste, j'ai fait quelques erreurs que je tenterai d'éviter pendant la course. Je suis confiant. »

La vedette norvégienne Kjetil Jansrud s'est contenté du 37e rang tandis que son coéquipier Aksel Lund Svindal a décidé de ne pas disputer ces épreuves dans la station italienne pour reposer un genou endolori.

L'Américain Travis Ganong, dont la seule victoire est survenue à Santa Catarina il y a deux ans, a commis une erreur et il a presque fait le grand écart mais il a semblé éviter une blessure. Il n'a pas complété le tracé.

Le parcours a été raccourci légèrement en raison des conditions difficiles.

Un super-G figure au programme mardi et sera suivi de la descente mercredi et d'un combiné alpin jeudi. Le super-G devait d'abord être présenté à Lake Louise, en Alberta, plus tôt cette saison mais il a été déplacé en raison d'un manque de neige dans la station canadienne.