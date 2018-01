Mikaël Kingsbury s'impose de nouveau à Deer Valley

Le skieur acrobatique de Deux-Montagnes a remporté chacune des six épreuves du circuit de la Coupe du monde cette saison, ainsi que les sept dernières de l'hiver dernier, améliorant son propre record avec 13 victoires d'affilée.

Il a aussi amélioré son record établi la veille avec une 48e victoire en carrière.

En super finale, Kingsbury s'est imposé avec un score de 88,80. Il a été accompagné sur le podium par le Kazakh Dmitriy Reikherd (83,66), sur la deuxième marche, et l'Australien Matt Graham (82,37), sur la troisième.

La dernière fois que Kingsbury n'a pas gagné sur le circuit de la Coupe du monde, c'était le 28 janvier 2017, à Calgary, quand il s'était contenté de l'argent. Graham l'avait alors battu.

Pour sa part, Reikherd a terminé quatre fois en deuxième position cette saison.

Les skieurs canadiens Marc-Antoine Gagnon, Laurent Dumais, Kerrian Chunlaud, Gabriel Dufresne et Brenden Kelly n'ont pas été en mesure de se qualifier pour les finales. Ils ont terminé respectivement aux 19e, 21e, 43e, 45e et 50e échelons.

Philippe Marquis, de Québec, n'a pas participé à l'épreuve, lui qui a subi une déchirure du ligament croisé antérieur au genou droit, mardi, à l'entraînement.

Comme la veille, Andi Naude, Penticton, en Colombie-Britannique, a été la seule Canadienne à se qualifier pour la super finale chez les femmes. Elle a terminé en cinquième position avec un score de 77,62.

L'Américaine Jaelin Kauf a triomphé avec un score de 81,37, devant la Française Perrine Laffont (80,38) et sa compatriote américaine Morgan Schild (78,76). Laffont avait devancé Kauf et Schild la veille.

Les skieuses québécoises Justine Dufour-Lapointe, Audrey Robichaud et Chloé Dufour-Lapointe ont été exclues en finale, terminant respectivement aux huitième, 10e et 14e échelons. Maxime Dufour-Lapointe et Alex-Anne Gagnon ont été éliminés lors des qualifications. Elles se sont contentées respectivement des 25e et 30e rangs.

Le prochain arrêt de la Coupe du monde de bosses aura lieu le 20 janvier, à Mont-Tremblant.