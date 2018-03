Chris Del Bosco décroche l'or à sa première épreuve

Del Bosco, qui est âgé de 35 ans, a vaincu dans l'ordre en finale les Français Arnaud Bovolenta et Terence Tchiknavorian.

Brady Leman, de Calgary, n'a pu se tailler une place en finale, et il a terminé au sixième rang.

Leurs compatriotes Kevin Drury et David Duncan ont été éliminés en quarts de finale, tandis que Ian Deans et Kevin MacDonald n'ont pu franchir les huitièmes de finale.

Del Bosco, un Montréalais d'adoption, espère participer à ses troisièmes Jeux olympiques en carrière à PyeongChang en février prochain, après avoir pris le quatrième rang à Vancouver en 2010 et le 17e à Sotchi en 2014.

Chez les dames, Kelsey Serwa, de Kelowna, en C.-B., a obtenu le bronze.

De son côté, Brittany Phelan, de Sainte-Agathe-des-Monts, a abouti au pied du podium.

Leurs compatriotes Georgia Simmerling et India Sherret ont pris part à la petite finale, et elles ont respectivement fini cinquième et huitième.

L'épreuve a été remportée par la Suédoise Sandra Naeslund, devant l'Allemande Heidi Zacher.

La deuxième manche de la Coupe du monde de ski cross de Val Thorens se déroulera samedi.