Kingsbury termine la saison avec l'or en bosses en parallèle

Kingsbury, de Deux-Montagnes, a vaincu en super-finale le favori local, Benjamin Cavet, pour signer sa première victoire en carrière à cet endroit. L'Américain Bradley Wilson s'est octroyé la médaille de bronze après avoir pris la mesure du Suédois Ludvig Fjallstrom en petite finale.

Le Montréalais Marc-Antoine Gagnon, qui accroche ses skis pour de bon, a pour sa part pris le septième rang de la compétition.

Le résultat de cette compétition n'avait aucun impact sur l'issue de la campagne puisque le Québécois, médaillé d'or en bosses aux Jeux olympiques de PyeongChang le mois dernier, était déjà assuré d'obtenir le gros globe de cristal - son septième en carrière - ainsi que celui de la discipline.

«La motivation est un peu moins là quand t'es déjà assuré d'obtenir les globes de cristal, mais aujourd'hui j'avais vraiment envie de bien finir la saison, a dit Kingsbury. Je me suis bien préparé, j'ai eu de bons entraînements, et je suis très content d'avoir pu me rendre jusqu'au bout, en super-finale.»

Le «King des bosses» a conclu la campagne avec 94 points au classement général, loin devant le Suisse Andri Ragettli (60) et le Russe Maxim Burov (59,17). Kingsbury a aussi dominé le classement des bosses en parallèle avec une récolte de 940 points, à des lunes du Kazakh Dmitriy Reikherd (585) et du Japonais Ikuma Horishima (441) - celui qui l'avait battu il y a deux semaines à Tazawako, au Japon, ainsi qu'à Mont-Tremblant, plus tôt cette année.

Le bosseur âgé de 25 ans peut néanmoins dire mission accomplie: il est devenu champion olympique en 2018 et a établi une nouvelle marque en signant 13 victoires consécutives cette saison sur le circuit de la Coupe du monde.

«J'avais deux objectifs cette saison: gagner aux Jeux olympiques et obtenir les deux globes de cristal, donc ça c'est mission accomplie, a-t-il souligné. (...) C'est une saison incroyable qui se termine; mon pire résultat fut une deuxième place, donc sérieusement je ne peux pas demander mieux.

«Là, j'ai juste hâte de rentrer à la maison et d'aller célébrer avec ma famille et mes amis», a-t-il conclu avant de prendre congé.