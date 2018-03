Ski de fond: Harvey 20e au 15km en Suède

Il a fini le parcours en 37 min 10,5 s, à 10,7 secondes du gagnant de la course, le Russe Alexander Bolshunov (36 min 59,8 s).

« Je me suis senti correct, mais je commence à être pas mal brûlé de la saison disons, donc c'était moyen. Mentalement, je suis encore motivé et j'ai encore le goût de me battre, mais c'est physiquement que je suis très brûlé. Depuis que je suis tombé malade, je n'ai jamais retrouvé mes sensations normales et il ne me reste plus grand-chose dans les jambes », a commenté le fondeur de Saint-Ferréol-les-Neiges.

Le Suédois Calle Halfvarsson (37 min 1,1 s) et l'Italien Francesco De Fabiani (37 min 2,9 s) ont complété le trio de tête. Le Norvégien Johannes Hoesflot Klaebo (37 min 13,4 s), vainqueur du sprint classique de vendredi, a terminé 22e.

Au 10 kilomètres classique départ groupé féminin, la Finlandaise Krista Parmakoski a été la première à franchir le fil d'arrivée devant les Norvégiennes Marit Bjoergen et Ingvild Flugstad Oestberg.

Emily Nishikawa (+1 min 31,1 s) a été la meilleure Canadienne avec une 36e place. Cendrine Browne, de Prévost, a fini au 50e rang, à 2 min 05,7 s de Parmakoski.

« Ma course s'est bien passée! Étant spécialiste de skate, je suis satisfaite de cette course de classique. J'ai eu un bon départ et j'ai tenté de suivre le rythme imposé par les filles du premier peloton. Ça m'a fatiguée un peu, mais j'ai quand même réussi à bien pousser. J'ai eu des bonnes sensations », a fait savoir Browne.

« Je partais en 67e place dans le peloton, alors de remonter de 17 places est super bon. De plus, même si je suis en 50e, je suis seulement à 2 minutes de la tête et à seulement 45 secondes du top-30. »

Les dernières courses du mini-tour de Falun auront lieu dimanche. Les fondeurs s'élanceront en poursuite en style libre sur des parcours de 10 kilomètres pour les femmes et 15 kilomètres pour les hommes.

« J'espère que l'excitation de la dernière course va m'aider. C'est un départ en poursuite et je suis dans un bon groupe, donc on va voir comment ça va aller demain, mais j'espère pouvoir remonter un peu. Je n'ai pas vraiment d'objectifs pour demain. Je pars 18e, donc c'est juste de remonter le plus possible », a mentionné Harvey.

« Ça va être excitant ! » a conclu Browne.