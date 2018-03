Le Canada obtient l'argent en snowboardcross par équipes

Malgré les conditions météorologiques difficiles, Meryeta O'Dine, de Prince George, en C.-B., et Zoe Bergermann, d'Erin, en Ontario, ont franchi le fil d'arrivée de la super-finale tout juste derrière les Françaises Chloé Trespeuch et Nelly Moenne Loccoz. Les Russes Kristina Paul et Mariya Vasiltsova ont complété le podium.

Brochu et Hill 9e

Toujours ennuyé par des blessures, le Saguenéen Baptiste Brochu a conclu en neuvième place de l'épreuve par équipe avec son partenaire britanno-colombien Kevin Hill.

Chez les hommes, Brochu et Hill ont fini troisièmes de leur vague des quarts de finale, ce qui a mis un terme à leur parcours. Ils ont été devancés par deux équipes du pays hôte composées d'Alessandro Haemmerle et Markus Schairer ainsi que Julian Lueftner et Lukas Pachner.

« C'était une bataille serrée jusqu'à la fin, mais mon coéquipier a été dépassé à la ligne d'arrivée. La reprise vidéo a été nécessaire. Je crois que nous avons bien fait quand même, mais il en manquait un peu pour produire un résultat », a commenté le Québécois.

Les Espagnols Regino Hernandez et Lucas Eguibar ont gagné la compétition. Les Autrichiens Haemmerle et Schairer ont fini deuxièmes et les Français Merlin Surget et Pierre Vaultier, troisièmes.

Les Jeux olympiques toujours dans la mire

La saison dernière, Baptiste Brochu a dû gérer son lot de blessures. En décembre 2016, à cette même compétition, il s'est partiellement déchiré deux ligaments du genou droit. Il s'est ensuite fracturé la cheville gauche en mars 2017.

« C'est ma blessure à la cheville qui a été plus compliquée. Celle-ci a nécessité deux opérations, dont une en septembre dernier. C'est pour cette raison que je n'ai pas été en mesure de participer à la Coupe du monde de Bariloche, en Argentine, au début septembre. Mon retour sur la neige s'est donc fait relativement tard, soit en novembre. Toutefois, je vais dans la bonne direction ! »

Le planchiste pratique son sport avec une attelle depuis la Coupe du monde de Montafon l'an dernier. « Mes deux jambes ont des faiblesses et j'ai aussi des feutres injectés pour ma cheville qui est restée assez grosse. J'ai toujours de la douleur, mais celle-ci provient surtout de ma fraîche cicatrice », a-t-il ajouté.

L'athlète de 23 ans a toutefois avoué que, malgré cette situation difficile, il ne mettait pas une croix sur les Jeux olympiques de Pyeongchang.

« C'est certain que ça ajoute un peu de pression parce que je me questionne parfois si je vais être capable de retrouver le niveau que j'avais mentalement et physiquement. Il reste seulement une Coupe du monde la semaine prochaine. La sélection, qui a commencé en juillet 2016, se termine le 14 janvier pour les disciplines de surf des neiges. La lutte au sein du pays n'est pas si serrée. Nous sommes seulement trois gars sur l'équipe nationale. En prenant en compte la saison dernière, je suis le seul Canadien qui a fait un podium pendant la sélection olympique », a conclu Baptiste Brochu.

- Avec Sportcom