Le Canada remporte l'argent en luge à relais

Après avoir terminé au pied du podium à Sotchi, les Canadiens Alex Gough, Sam Edney, Tristan Walker et Justin Snith ont remporté l'argent dans l'épreuve de la luge à relais avec un chrono de deux minutes, 24,872 secondes (2:24,872).

Les Allemands Natalie Geisenberger, Johannes Ludwig, Tobias Wendl et Tobias Arlt, derniers à s'élancer, les ont devancés de 355 millièmes.

Les Autrichiens Madeleine Egle, David Gleirscher, Peter Penz et Georg Fischler ont complété le podium. Ils ont stoppé le chrono à 2:24,988, soit 116 millièmes de seconde plus lent que le quatuor canadien.

Les Canadiens se sont jetés sur Walker et Snith lorsque leur descente en double a placé le Canada au premier rang de la compétition, alors que seulement deux équipes devaient encore s'exécuter.

Ils ont sauté de joie lorsque les Autrichiens n'ont pas réussi à battre leur temps et se sont enveloppés dans des drapeaux canadiens après la course.

«Je n'aurais pu avoir une équipe plus extraordinaire avec qui prendre part à cette expérience. Je suis très fier de ces trois-là et de notre programme en entier, a lancé Edney. Nous avons travaillé si fort pour y arriver.»

La médaille était une forme de rédemption pour l'équipe canadienne, qui avait terminé au quatrième rang aux Jeux de Sotchi. Les Canadiens avaient eu espoir de recevoir une médaille de bronze, en décembre dernier, lorsque deux athlètes russes s'étaient vu retirer leurs résultats de 2014 en raison d'allégations de dopage, mais la sanction a finalement été renversée par le Tribunal arbitral du sport.

«Ça montre la force de notre équipe. Ça nous a donné de l'énergie. Ça nous a donné de l'énergie pour un bon moment, a expliqué Edney. Je sais que nous avons travaillé fort et nous avons tout fait correctement. Ce soir, nous voulions glisser pour nos coéquipiers et glisser pour le Canada, et c'est ce que nous avons fait.»

Après avoir fait chou blanc au cours des 50 dernières années, le Canada a maintenant gagné deux médailles en luge au cours des trois derniers jours, après la médaille de bronze de Gough dans la course féminine, remportée par Geisenberger.

«C'est incroyable. La première a été super, mais pouvoir revenir ici et courser avec ces gars [...] C'est une sensation extraordinaire de le faire en équipe», a noté Gough.

«Je la voulais tellement, pour eux. J'ai fait la meilleure course possible. Ils ont bien suivi et ce fut une rédemption pour il y a quatre ans.»

Il s'agit d'une deuxième médaille d'or olympique consécutive dans cette discipline pour Geisenberger, Wendl et Arlt, qui étaient accompagnés sur le podium des Jeux de Sotchi par Felix Loch.

Wendl et Arlt ont aussi remporté la compétition en double, devant Penz et Fischler.