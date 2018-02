Biathlon: la Suède cause la surprise au relais

On attendait un match à trois entre la Norvège, la France et l'Allemagne pour le titre olympique, mais c'est finalement la Suède qui a décroché l'or par équipes chez les messieurs en biathlon, vendredi à PyeongChang aux Jeux.

Peppe Femling, Jesper Nelin, Sebastian Samuelsson et Fredrik Lindström ont apporté à la Suède sa quatrième médaille en biathlon, affirmant le renouveau de la nation scandinave qui a donné à la discipline une athlète comme Magdalena Forsberg, sextuple championne du monde en individuel dans les années 1990-2000.

Ce titre vient s'ajouter à la médaille d'or d'Hanna Oeberg sur l'individuel (15 km) et aux médailles d'argent du relais féminin et de Samuelsson en poursuite (12,5 km).

Le passage de Samuelsson s'est d'ailleurs révélé décisif vendredi, sur un pas de tir balayé du site d'Alpensia à Pyeongchang balayé par le vent. Avec une seule pioche, il a résisté aux assauts de Johannes Boe, le plus fort des Norvégiens, au cours de l'avant-dernier relais.

À ce moment-là, la France de Martin Fourcade était déjà très loin de la bataille pour la médaille et le titre, handicapée par un passage catastrophique de Simon Desthieux au tir dès le premier relais, contraint de tourner deux fois sur l'anneau de pénalité et reléguant son équipe à près de deux minutes de la tête.

«C'est une course qui part tellement mal qu'on sait dès le premier tir debout que c'est fini pour le podium. Après on prend le départ parce qu'il faut le faire, mais après le premier relais, on savait déjà que c'était terminé», a expliqué Fourcade, qui n'a pas voulu se réfugier derrière l'excuse de sa sinusite pour expliquer sa propre mésaventure.

Le duel entre la Suède et la Norvège a pris fin sur le dernier tir debout, lorsque Lindström a mis ses cinq balles et qu'Emil Svendsen est allé visiter l'anneau de pénalité. Les Suédois pouvaient exulter.