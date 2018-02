Ski de fond: Harvey et Valjas qualifiés pour la finale du sprint par équipes

Alex Harvey et Len Valjas ont gagné une place en finale de l'épreuve de sprint par équipes aux Jeux olympiques de PyeongChang, mercredi.

Les fondeurs canadiens ont terminé au cinquième rang de leur demi-finale, mais leur temps leur a permis de terminer au neuvième rang du classement général et d'être repêchés pour la finale.

Les deux meilleures équipes de chaque demi-finale, ainsi que les six équipes les plus rapides suivantes qui se sont classées au pire en huitième position de leur vague accédaient à la finale.

Emily Nishikawa et Dahria Beatty, toutes deux de Whitehorse, au Yukon, ont eu moins de succès chez les dames. Elles ont pris le septième rang de leur demi-finale et ont été éliminées. Elles ont réussi le 12e meilleur chrono au classement général.

Harvey, de Saint-Ferréol-les-Neiges, et Valjas, de Toronto, ont gagné une étape de la Coupe du monde dans cette discipline en janvier 2017. Ils auront toutefois fort à faire en finale pour rivaliser avec l'équipe olympique de Russie et la Suède, qui ont dominé la première demi-finale, ainsi que la Norvège et la France, qui ont terminé en tête de la deuxième demi-finale.

L'Allemagne, la Finlande, les États-Unis, l'Italie et la République tchèque ont aussi été repêchés.

Du côté des femmes, la Norvège a aisément devancé la Suisse lors de la première demi-finale, tandis que les États-Unis ont gagné la deuxième demi-finale devant la Suède. L'équipe olympique de Russie, la Finlande, la Pologne, la Slovénie, la France et l'Allemagne ont été repêchées.

Les finales ont lieu plus tard mercredi.