Big air: Laurie Blouin accède facilement à la finale

« C'est fou comme je n'étais pas nerveuse. On dirait que je ne sentais pas que j'étais aux Olympiques. Je suis arrivée avec ma médaille, j'avais moins de stress. J'étais déjà de bonne humeur. J'étais en haut, j'écoutais I Feel Like a Woman avant de descendre, c'est ma chanson. J'étais juste vraiment contente », a dit la planchiste de Stoneham.

« Le tremplin est beau, très bien construit, l'atterrissage est long, tu peux faire de gros sauts. Les conditions sont vraiment belles. J'étais ici pour me faire du fun, et c'est ça que j'ai fait. J'ai vraiment du plaisir. »

Aujourd'hui, le soleil faisait contraste avec les mauvaises conditions météo qui prévalaient lors de l'épreuve de slopestyle le 12 février. Ici, pas de froid mordant, pas de vents tourbillonnants. Les planchistes ont donc pu présenter des figures aériennes de haut niveau. « Durant l'épreuve de slopestyle, on n'a pas eu la chance de montrer au monde entier de quoi sont capables les femmes en snowboard. La plupart des filles n'ont pu atterrir », souligne Blouin.

« Aujourd'hui, on vient de montrer ce qu'on peut faire. »

« Une grosse finale »

Les 26 planchistes avaient droit à deux essais. Elles devaient présenter les plus belles manoeuvres pour tenter de se qualifier parmi les 12 finalistes. La Québécoise a dominé la première manche, en exécutant un saut qu'elle maîtrise bien : un Cab9 double underflip. Avec 90,25 points, elle a pris la tête. « J'étais vraiment contente de mon premier saut. »

En deuxième manche, les concurrentes ont poussé un peu plus. Blouin était quasi assurée d'accéder à la finale. Elle a effectué le même saut, un peu plus gros, ce qui lui a valu 92,25 points. Elle a glissé quatrième. L'Autrichienne Anna Gaser (98 points) et les Japonaises Yuka Fujimori (94,25) et Reira Iwabuchi (92,75) ont pris les devants. La Canadienne Spencer O'Brien, 11e, est aussi qualifiée.

Blouin, qui ne s'attendait à rien, s'est dite agréablement surprise de sa position. Elle est avant tout une spécialiste du slopestyle, championne du monde en titre dans la discipline. « Je suis quand même surprise. C'est l'fun de voir les filles réussir des aussi gros trucs. C'est vraiment bien. Ça va être une grosse finale, intéressante à regarder. »

S'amuser

Après être passée par toute la gamme des émotions dans la dernière semaine, la planchiste s'est dite très satisfaite de sa première expérience olympique jusqu'à maintenant. « Si on revient au début, ça va beaucoup mieux qu'espéré », a-t-elle dit en riant.

Il y a un peu plus d'une semaine, elle a subi une légère commotion cérébrale à l'entraînement. Elle a été évacuée de la piste en civière. Jusqu'à la dernière minute, elle ne savait pas si elle pourrait prendre part à l'épreuve de slopestyle. Elle a reçu le feu vert de l'équipe médicale après plusieurs batteries de tests. Et elle a gagné la médaille d'argent. Et maintenant, elle accède à la finale de big air.

Sera-t-elle aussi calme jeudi soir ? Que nous réservera-t-elle ? Elle sait déjà quelle manoeuvre elle exécutera. Elle sait déjà quelle chanson elle écoutera. Elle sait déjà qu'elle s'amusera.