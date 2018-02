Olivier Rochon finit cinquième des sauts

Rochon a tenté un périlleux tendu triple vrille-vrille (back lay-triple full-full) - il a été le seul à l'effectuer en super-finale, qui réunissait les six meilleurs sauteurs. Sauf qu'il a raté son atterrissage.

«Ça fait quatre ans que je le pratique sur l'eau, car c'est un saut extrêmement difficile. Et comme on a pu le voir, ça ne marche pas tout le temps, mais c'était exactement ce que je voulais faire», a-t-il assuré.

Le sauteur de Gatineau a donc fini cinquième, avec un score de 98,11. Il était toutefois loin d'être dépité dans la zone d'arrivée.

«C'était spécial, a-t-il d'abord reconnu. Tout le travail que j'ai accompli en quatre ans, c'était pour me rendre à ce moment-là. J'ai fait le saut que je voulais faire.»

«Ma vitesse était bonne, mais j'avais un peu trop de rotation, a admis le sauteur âgé de 28 ans. Vous savez, dans la triple vrille, on ne voit pas beaucoup. J'avais une décision à prendre; soit rester dans ma vrille ou ouvrir les bras. Mais c'était une fraction de seconde, et malheureusement il était trop tard. Si je l'avais réussi (le saut), c'était un podium assuré.»

Shouldice, de Calgary, a été le dernier sauteur à avoir réussi ce saut en compétition, ce qui lui avait valu l'or aux Championnats du monde de Deer Valley, en 2011.

L'Ukrainien Oleksandr Abramenko a triomphé avec une récolte de 128,51 points, devant le Chinois Zongyang Jia, à 128,05, et l'athlète olympique de Russie Ilia Burov, à 122,17.

Après avoir raté sa sélection pour les Jeux de Vancouver en 2010 et de Sotchi en 2014, Rochon a confié qu'il souhaitait entreprendre un dernier cycle olympique, qui culminera avec la tenue des Jeux d'hiver de Pékin en 2022.

«C'est certain que si je le fais, je serai rendu un peu plus vieux, alors je devrai adapter mon régime d'entraînement, a expliqué le principal intéressé. Mais en voyant des gars comme Steve Omischl, je me dis que ça pourrait m'inspirer. Mais tout ça, ce sera à voir après mes vacances», a-t-il conclu.

La veille, son compatriote Lewis Irving, de Lévis, avait été éliminé en qualifications. Rochon était donc le seul représentant de l'unifolié en finale dimanche.