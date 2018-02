Alex Harvey déclare forfait pour le relais

« C'est une décision d'équipe », a précisé l'entraîneur-chef Louis Bouchard, samedi. On en parle depuis [vendredi soir] et on a finalisé la décision ce matin. On voulait être certain de prendre la décision la plus intelligente en fonction des chances qu'on a des, des besoins en repos et des stratégies d'entraînement. »

Avant même d'arriver à PyeongChang, il était clair que le 4 X 10 km ne faisait pas partie des priorités, bien que le Canada soit monté sur le podium pour la première fois de son histoire en Coupe du monde dans cette épreuve classique la saison dernière. Les coéquipiers potentiels de Harvey ne tenaient pas la forme cet hiver.

En théorie, le fondeur de Saint-Ferréol devait néanmoins prendre le départ dimanche afin de se servir du relais comme entraînement. Or la fatigue accumulée après les deux courses de distance a forcé l'équipe a modulé son repos. Ainsi, au lendemain de sa huitième place au skiathlon dimanche, il s'est octroyé une journée de pause complète, ce qui a hypothéqué son sprint individuel le lendemain (32e et non qualifié). Vendredi, il a fini septième d'un 15 km exigeant.

« J'étais à l'aise à ce qu'Alex fasse le relais, il voulait le faire aussi, mais à ce moment-ci du championnat, les objectifs majeurs sont le 50 km et le relais sprint, a dit Bouchard. Il a fallu faire les meilleurs choix en fonction de ces deux épreuves. »

Bouchard et Harvey ont analysé le calendrier à rebours à partir du 50 km du 24 février, en évaluant où ils pouvaient insérer des séances d'entraînement en intensité.

« Alex n'est pas fatigué, au contraire, il a besoin de s'entraîner, a précisé l'entraîneur. [Dimanche], il a besoin de faire une séance de volume à basse intensité pour poursuivre sa récupération. Ça va nous permettre de placer des intensités de vitesse à la bonne place, soit deux jours et demi, trois jours après le 15 kilomètres. »

Le réveil de Len Valjas, septième au sprint individuel, a aussi considérablement augmenté la cote du sprint par équipes du mercredi 21 février. Avec Harvey, ils ont remporté une Coupe du monde l'an dernier en Italie.

La présence de sept fondeurs canadiens à PyeongChang permet également aux entraîneurs de jongler avec l'alignement. Valjas, Graeme Killick, Russell Kennedy et Knute Johnsgaard seront les quatre relayeurs dimanche. Le vétéran Devon Kershaw, qui a des soucis pulmonaires, se concentrera sur le 50 km classique, où il fera son chant du cygne olympique avec Harvey.