Super-G: le départ retardé d'une heure à cause du vent

Dans un message envoyé à 06h40 locales, les organisateurs avait d'abord annoncé le report «d'une heure de tout le programme» de pré-course, à savoir l'inspection de la piste par le jury puis par les coureurs.

En raison du «fort vent, les télécabines sont à l'arrêt», a ajouté la Fédération internationale de ski (FIS), chargée de l'organisation des épreuves.

La descente messieurs prévue sur le même site et qui devait ouvrir les Jeux dimanche dernier, avait été reportée à jeudi en raison du vent. Sur l'autre site de Yongpyong, le slalom et le géant dames avaient également été reprogrammés à cause du vent.