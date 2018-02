Snowboard cross: l'Italienne Michela Moioli remporte l'or

Jacobellis s'est classée quatrième, poursuivant son infortune aux Olympiques. L'athlète la plus décorée de la discipline n'a pas réussi à renouer avec le podium depuis sa médaille d'argent à la suite d'un saut malavisé en 2006 alors qu'elle était largement en tête.

«Je pourrais être contrariée, mais où cela me conduirait-il?», a commenté Jacobellis.

La Française Julia Pereira a mérité la médaille d'argent. La championne en titre, Eva Samkova, qui s'était peint une moustache rouge-blanc-bleu aux couleurs de son pays, la République tchèque, a obtenu la médaille de bronze.

La Britanno-Colombienne Tess Critchlow ne s'est pas qualifiée pour la super-finale, se classant neuvième. L'Ontarienne Zoe Bergermann a été disqualifiée en quarts de finale.

La Britanno-Colombienne Meryeta O'Dine a déclaré forfait pour l'épreuve de vendredi après avoir subi une commotion cérébrale à l'entraînement plus tôt cette semaine.

Jacobellis avait une avance de deux longueurs sur ses rivales lorsque Moioli l'a doublée dans une courbe. Samkova s'est présentée derrière et a poussé Jacobellis au bord du parcours et, à partir de là, elle a été incapable de regagner du terrain.

C'était la première fois que Jacobellis avait l'occasion de disputer la médaille d'or olympique depuis sa chute à Turin. Lors des deux Jeux olympiques qui ont suivi, elle a quitté le parcours en demi-finales et a dû se contenter de la ronde consolation.

«J'ai été coincée dans la circulation. Tu ne peux pas faire grand-chose dans ces circonstances, a déclaré Jacobellis. J'ai fait de mon mieux aujourd'hui. Si nous avions disputé la course demain, ça pourrait être complètement différent.»

Avec ses 29 victoires en Coupe du monde, neuf titres aux X Games et un taux de podiums de 60%, l'Américaine de 32 ans a fait preuve d'une constance incroyable dans un sport souvent imprévisible en raison des parcours serrés et des dangers qui guettent à chaque virage.

Sa médaille d'argent en Italie est toujours considérée comme l'une des plus grosses bourdes aux Olympiques.

Elle dominait largement la course ce jour-là et n'avait rien d'autre à faire que de rallier l'arrivée. Mais elle a célébré trop hâtivement et a effectué un dernier saut en faisant preuve de style. Elle a perdu l'équilibre, est tombée et s'est fait doubler à la ligne. La championne ce jour-là a été Tanja Frieden, bien que c'est Jacobellis qui a fait toutes les manchettes.

«Combien de fois vous souvenez-vous de la médaillée d'argent, a rappelé Jacobellis. La plupart du temps, vous ne vous souvenez que de la première place.»