Inconduite sexuelle: Shaun White rejette les allégations à son endroit

White est le planchiste le plus dominant de la planète depuis plus d'une décennie et a remporté l'or olympique en 2006, en 2010 et encore une fois cette année, réussissant son retour après une décevante quatrième place en 2014.

Pendant qu'il s'élançait dans la demi-lune à PyeongChang, les détails d'une poursuite déposée par une ancienne batteuse du groupe rock de White, Bad Things, ont refait surface sur les réseaux sociaux. Lena Zawaideh allègue que White l'a harcelée sexuellement et a refusé de lui verser le salaire qu'il lui devait après l'avoir congédiée. La poursuite s'est conclue par une entente à l'amiable dont les détails n'ont pas été dévoilés, en mai.

Des journalistes ont demandé à White si les allégations pouvaient nuire à sa réputation.

«Je suis ici pour parler des Olympiques, pas des ragots et d'autres trucs», a-t-il répondu.

Les médias ont ensuite mentionné la poursuite, mais le directeur de la fédération américaine de surf des neiges et de ski acrobatique, Nick Alexakos, a mis fin au point de presse.

White a immédiatement quitté la scène, pendant que les journalistes continuaient de l'interroger.

«Je dois me rendre à la cérémonie des médailles», a-t-il lancé pendant qu'Alexakos l'entraînait plus loin.

Des messages laissés à l'avocat de Lena Zawaideh sont demeurés sans réponse.

Dans la poursuite, la jeune femme a affirmé avoir été harcelée sexuellement à répétition par Shaun White, qui l'aurait forcée à regarder de la pornographie et lui aurait dit comment couper ses cheveux, entre autres allégations.

Bad Things a signé un contrat avec Warner Bros Records en 2013. Le groupe rock a lancé un album éponyme en janvier 2014 et a fait une brève tournée.