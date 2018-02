Une troisième médaille et un record pour Kim Boutin

«Je n'y pensais pas, c'est plaisant. Je suis contente, ça fait du bien au sport de voir des gens qui progressent comme ça. J'espère que ça inspire d'autres jeunes à patiner, a-t-elle dit candidement. Je ne m'attendais pas à gagner ces médailles-là. Ça se prend bien. Je suis vraiment contente. C'est sûr que la médaille d'argent fait du bien, c'est une nouvelle couleur.» Elle avait décroché le bronze au 500 m et au 1500 m.

Kim Boutin a connu un départ canon. Seule la Néerlandaise Suzanne Schulting a réussi à la devancer. L'Italienne Arianna Fontana a remporté le bronze. Le parcours de la Québécoise Valérie Maltais s'est arrêté en demi-finale, à l'issue de laquelle elle a été pénalisée.

«C'est toujours le genre de course que Kim fait, elle n'a pas peur de prendre les devants, a dit son entraîneur Frédéric Blackburn. On l'a vu au 1000 m, c'est une course tactique mais physique. Schulting a été un peu plus tactique, elle a joué avec ses trajectoires, ce qui a dérangé un peu Kim.» C'est ce qui l'a privée de l'or, croit-il. « Elle est en train d'apprendre, c'est quasiment la première chose qu'elle m'a dite: "J'ai appris quelque chose, je vais être meilleure la prochaine fois."».

Kim Boutin n'est pas en quête de médailles. Elle veut faire mieux de course en course, tout simplement. «Kim a un bon potentiel, elle a un beau parcours jusqu'à maintenant. On veut la faire évoluer. On sait que physiquement elle est capable, mais elle doit continuer à vouloir être meilleure chaque jour. C'est ce qu'elle fait, elle ne pense pas à une médaille, elle pense à faire une meilleure course. Quand elle va avoir Suzanne devant elle, elle va s'ajuster.»

Pendant toute la durée du rendez-vous olympique, Boutin a su faire abstraction des menaces de mort reçues sur les réseaux sociaux, de sa disqualification lors du relais féminin 3000 m. «Ça m'a vraiment déçue. C'est dommage parce que la disqualification a été faite sur moi. Les filles ont été bonnes.» Elle aurait aimé partager avec ses coéquipières la joie d'obtenir une médaille. « Pour moi, c'était de rebondir après et de ne pas me laisser atteindre par ça. » Comme elle a su le faire plus tôt quand elle a reçu une pluie d'insultes lors de sa médaille au 500 m obtenue sur disqualification de la favorite de la foule, Choi Minjeong.

Plusieurs fois médaillée en Coupe du monde cette saison, Kim Boutin a connu une évolution extraordinaire sur le plan psychologique, selon Blackburn. «Elle est arrivée ici et elle était prête. Avant, elle avait beaucoup de difficulté à passer à travers les compétitions. Elle part de loin. Trois jours de compétitions, elle trouvait ça dur. Elle vient de vivre trois semaines intégrales avec de grosses émotions, c'est extraordinaire pour elle.»

Les émotions ont été fortes, les courses exigeantes à PyeongChang. «Ma préparation mentale a été excellente. On a vraiment mis tout en place pour que je sois préparée à des situations comme celle qui m'est arrivée cette semaine. On a mis en place quelque chose qui a bien fonctionné pour moi.»

Au cours des derniers jours, son entraîneur l'a sentie fatiguée de tout ce tourbillon olympique. «Je la connais bien, je lui ai donné une journée de congé hier.» Pour reposer sa tête avant tout. «Elle est revenue et elle a été capable de maintenir le focus.» Et de monter sur le podium une troisième fois.