Des menacent à l'endroit de Kim Boutin sur les réseaux sociaux

La Québécoise Kim Boutin a été la cible de propos injurieux et de menaces de mort sur les réseaux sociaux à la suite de sa troisième place acquise au 500 m du patinage de vitesse courte piste des Jeux de Pyeongchang, selon ce que rapportent plusieurs médias.

Boutin a franchi le fil d'arrivée en quatrième place, mais elle a atteint la troisième marche du podium. La Sud-Coréenne Minjeong Choi, qui avait terminé deuxième, a été disqualifiée pour un accrochage avec la Québécoise.

C'est cette disqualification qui aurait mis le feu aux poudres des partisans sud-coréens.

Radio-Canada a rapporté que des milliers de propos injurieux avaient été transmis sur les comptes de réseaux sociaux de Boutin.

«N'as-tu pas honte d'avoir triché lors des derniers Jeux olympiques?», a écrit un internaute. «Tu devrais être disqualifiée. Sais-tu cela? Honte à toi!», a écrit un autre.

Mais certains sont allés plus loin

«Si je te trouve, tu vas mourir», a lancé un autre, a rapporté Radio-Canada sur son site internet.

Depuis, Boutin a notamment activé la fonction «privé» sur ses comptes Twitter et Instagram.

«La santé et la sécurité de tous les membres de notre équipe sont une priorité et nous travaillons actuellement en étroite collaboration avec Patinage de vitesse Canada, notre personnel responsable de la sécurité et la GRC, a déclaré à ce sujet le Comité olympique canadien par le biais d'une déclaration sur son compte Twitter. Aucun autre commentaire ne sera émis à ce sujet pour permettre à Kim de se concentrer sur ses épreuves à venir.»

Le père de la patineuse, Pierre Boutin, a confirmé à Radio-Canada que la situation avait été prise en main par la Gendarmerie royale du Canada, le Comité international olympique et Patinage de vitesse Canada.