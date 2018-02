Courte piste: Kim Boutin médaillée de bronze au 500 m

Boutin a été avancée en finale par les juges en vertu d'une pénalité contre la Chinoise Chunyu Qu, puis a atteint la troisième marche du podium de l'épreuve de 500 m quand la Sud-Coréenne Minjeong Choi a été disqualifiée.

«J'étais vraiment émue avant la course. J'ai vu la foule, j'avais les yeux pleins d'eau, a raconté Boutin, qui avait pris une pause de six mois au cours de la saison 2015-2016 pour soigner une blessure au dos et travailler sur sa préparation mentale. Je me suis dit que ce n'était pas le temps. Ça m'a donné le 'go', de me dire d'aller m'amuser.

«Je suis vraiment contente. J'ai fait un super départ, ce qui est ma marque de commerce. Après, je ne me souviens plus vraiment de la course, mais il s'est produit plein de choses. Je suis vraiment contente de ce que j'ai fait. Il y a eu beaucoup de travail et je suis très fière.»

L'Italienne Arianna Fontana, médaillée de bronze à Vancouver en 2010 et d'argent à Sotchi en 2014 sur la distance, est montée cette fois sur la plus haute marche du podium en 42,569 secondes. Elle a devancé la Néerlandaise Yara van Kerkhof (43,246).

Boutin a complété l'épreuve en 43,881 secondes. Elle a ainsi remporté la première médaille canadienne des Jeux en courte piste.

Âgée de 23 ans, Boutin a d'abord presque vu son parcours prendre fin en demi-finale.

«On ne m'a pas lâchée! Mais rendue là, en demi-finale, ma job était faite, a raconté la patineuse originaire de Sherbrooke. Ce sont mes premiers Jeux et j'apprends énormément en courant contre ces filles-là. C'est beaucoup d'expérience en peu de temps. C'était une ronde de plus et une ronde de plus. C'est juste du bonus.»

Postée en cinquième position lors du départ en finale, Boutin a été en mesure de grimper au deuxième rang dès le premier virage. Elle a ensuite repoussé deux fois les attaques de Choi, avant de glisser en queue de peloton à la suite d'une manoeuvre agressive de la favorite locale et de la Britannique Elise Christie. Cette dernière a toutefois chuté, permettant à Boutin de franchir l'arrivée en quatrième position.

À l'avant, Fontana a devancé Choi au photo-finish. Après de longues minutes, les juges ont ensuite disqualifié Choi, probablement pour sa deuxième attaque par l'extérieur contre Boutin, selon l'entraîneur de l'équipe canadienne féminine de patinage courte piste, Frédéric Blackburn.

«J'attendais la décision. Je voyais que les arbitres discutaient, a raconté Blackburn, lui-même double médaillé olympique des Jeux d'Albertville, en 1992. Quand j'ai vu ça, j'ai éclaté!

«Au départ, Kim m'a impressionné. Passer de cinquième à deuxième, on a rarement vu ça. Je m'amuse à l'appeler »Kimi Gonzales« comme la souris Speedy Gonzales!»

Décision inexplicable contre St-Gelais

Cette médaille s'est voulu un baume pour l'équipe canadienne. Marianne St-Gelais, qui en est à ses derniers Jeux olympiques, a été disqualifiée lors des quarts de finale pour avoir gêné Yara van Kerkhof dès le premier virage. La patineuse de Saint-Félicien avait mérité la médaille d'argent sur cette distance à Vancouver et lors des deux dernières éditions des Championnats mondiaux.

«C'est normal d'être agressive au départ, de prendre sa place sur le 500 m, a raconté St-Gelais, qui avait encore les yeux humides quelques instants après la course. Ce n'est pas la première fois que quelqu'un chute ou que ça brasse un peu au départ, mais c'est la première fois que la faute est appelée. J'ai parlé à Fred [Blackburn] avant de venir ici et c'est incompréhensible. On ne comprend pas.

«C'est comme ça, c'est la vie. Même si on regarde les images ou si on essaie de tourner la scène 14 000 fois, le résultat ne va pas changer. On passe à autre chose et il y aura autre chose.»

St-Gelais avait toutefois retrouvé son sourire habituel à la fin de la soirée grâce au succès de sa coéquipière. Elle a fait une longue accolade à Boutin tout près de la rampe immédiatement après l'annonce de la pénalité contre Choi.

«Une chance que Marianne était là. Elle m'a dit: 'Tu restes là'. Elle savait qu'il se passait quelque chose, a raconté Boutin. Marianne a fait preuve d'une grande maturité et de leadership. Ce ne sont pas tous les athlètes qui seraient restés pour un coéquipier qui a une chance de médaille. Je n'ai rien à redire. Elle est une inspiration incroyable pour le Canada.»

Et maintenant, Boutin en est une aussi. Et elle pourrait très bien en remettre d'ici la fin de la quinzaine sud-coréenne puisqu'elle soutient que le 500 m est l'épreuve individuelle dans laquelle elle est le moins à l'aise.