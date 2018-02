Le Québec qui gagne: Laurent Dubreuil

Tradition familiale

Les Jeux olympiques sont une tradition familiale chez les Dubreuil. Sa mère, Ariane Loignon, a participé aux Jeux de Calgary en 1988 en patinage de vitesse longue piste. Son père Robert était aussi à Calgary (courte piste, démonstration) et à Albertville en 1992 (longue piste). «Quand j'étais jeune, c'était toujours mentionné quand j'étais présenté, mais ça ne me dérangeait pas. De plus en plus, quand on participe à des événements, je ne suis plus fils d'olympiens, mais [ce sont] plutôt Ariane et Robert qui sont les parents de Laurent... Ils seraient les premiers à le dire, mais ma médaille de bronze aux Mondiaux m'a permis de les éclipser d'un point de vue sportif.»