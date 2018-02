Hockey masculin: les Russes en finale

Stephen Whyno Associated Press GANGNEUNG, Corée du Sud

Le vétéran gardien Vasily Koshechkin a repoussé les 31 tirs dirigés vers son filet pour permettre aux athlètes olympiques de Russie d'obtenir leur billet pour la finale à la suite d'une victoire de 3-0 contre la République tchèque.

La Russie avait joué la finale olympique en 1998 lorsqu'elle s'est inclinée aux dépens de la République tchèque et elle n'a pas gagné la médaille d'or depuis 1992 à l'époque de l'Équipe unifiée.

«Ce serait inestimable pour nous, a reconnu l'attaquant Mikhail Grigorenko de cette opportunité de mettre fin à une disette de 26 ans. C'est énorme pour nous, pour les joueurs, pour le hockey russe et pour tout le pays.»

Jouant devant des partisans bruyants qui agitaient des drapeaux comme c'est le cas dans tous les tournois, les Russes n'ont pas été dominants mais assurément aussi opportunistes que lors de leur victoire de 4-0 contre les États-Unis en phase de groupes. Ils n'ont marqué que deux fois sur 19 tirs contre le gardien tchèque Pavel Francouz et Koshechkin s'est occupé du reste.

Koshechkin a amélioré son dossier à 3-1-0 après avoir été préféré à Ilya Sorokin et Igor Shestyorkin, des espoirs de la LNH, et il entreprendra certainement le dernier, dimanche, contre le Canada ou l'Allemagne, qui disputent l'autre demi-finale vendredi.

Alors que ses coéquipiers se sont assurés de lui libérer le devant du filet pour faciliter son travail, Koshechkin s'est montré intraitable pour éliminer les Tchèques, qui n'ont cessé de travailler.

«C'est notre meilleur joueur du tournoi, a avancé Grigorenko. Il a joué presque chaque match et il réalise beaucoup d'arrêts. Il a exécuté quelques gros arrêts ce soir et il a été solide.»

Nikita Gusev, une vedette de la Ligue continentale, et Vladislav Gavrikov ont marqué en l'espace de 27 secondes à la deuxième période sur des jeux ou Francouz ne pouvait pas faire grand chose. Kirill Kaprizov a sauté pour faire écran devant Francouz sur le but de Gusev. Gavrikov a poussé la rondelle dans un but ouvert lors d'une descente à deux contre un avec Ivan Telegin.

Ilya Kovalchuk a ajouté un but dans un filet désert avec 20,9 secondes à jouer.

«Nous sommes ici pour une raison, a dit Kovalchuk. Et je pense que nous méritons d'être en finale.»