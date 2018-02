Hockey féminin: les Américaines en finale

Dani Cameranesi a marqué deux buts et ajouté une mention d'aide pour offrir aux États-Unis la possibilité de disputer le match pour la médaille d'or du tournoi olympique de hockey féminin à la suite d'un blanchissage de 5-0 aux dépens de la Finlande, lundi.

Teresa M. Walker Associated Press GANGNEUNG, Corée du Sud

Les Américaines sont donc de retour en finale pour une troisième fois d'affilée aux Jeux olympiques et elles affronteront les gagnantes de l'autre demi-finale entre le Canada et les athlètes olympiques de Russie, jeudi. Elles chercheront alors à remporter leur première médaille d'or olympique depuis 1998 lorsque le hockey féminin a fait ses débuts aux Olympiques.

Gigi Marvin a brisé le glace avec un but. Jocelyne Lamoureux-Davidson et Hilary Knight ont également réussi un but chacune en l'espace de 34 secondes pendant un double avantage numérique. Maddie Rooney a repoussé 14 tirs pour inscrire le jeu blanc.

La Finlande n'a toujours pas réussi à vaincre les Américaines en huit confrontations aux Olympiques. Les Finlandaises, troisièmes au championnat du monde l'an dernier, disputeront le match pour la médaille de bronze pour la première fois depuis 2010.

Les Américaines ont subi une défaite de 2-1 face au Canada plus tôt dans le tournoi.

Les Américaines n'ont pas mis de temps avant de s'inscrire au tableau. La capitaine Meghan Duggan a repéré Marvin seule dans l'enclave et elle a déjoué la gardienne Noora Raty du côté du bâton après 2:25 de jeu.

La Finlande a perdu les services de la défenseuse Ronja Savolainen lorsqu'elle a retraité au vestiaire à la suite d'une collision genou contre genou avec Duggan. Le contact est survenu au cercle d'engagement droit dans la zone offensive des États-Unis, faisant perdre l'équilibre à Savolainen qui est allée s'écraser tête première contre la bande.

Savolainen est demeurée étendue sur la patinoire quelques minutes avant d'obtenir de l'aide pour quitter la patinoire. Les spectateurs ont manifesté leur mécontentement lorsque le jeu a repris sans qu'aucune pénalité n'ait été décernée. Savolainen a toutefois été en mesure de revenir au jeu à la deuxième période.