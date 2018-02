Curling féminin: un premier gain pour les Canadiennes

Homan avait grand besoin d'une victoire, ayant perdu ses trois premiers matchs. La championne des Mondiaux de 2017 en est à ses premiers Jeux.

« Il y a parfois des moments critiques où une équipe peut en sortir brisée ou au contraire plus forte, a dit l'entraîneur du Canada, Adam Kingsbury. Depuis les trois ans que je les connais, je ne les ai jamais vues avoir des conversations aussi vraies, aussi senties qu'aujourd'hui. Et ils étaient de différentes joueuses, on le voyait. Au-delà du score, elles étaient de nouvelles personnes. Je suis tellement fière d'elles. »

Guidant son équipe d'Ottawa, Homan a inscrit trois points dès le premier bout, n'étant plus menacée par la suite.

Une pierre de Roth n'a rien touché au premier bout; quant à son dernier lancer, il est arrivé à court.

Homan a eu le champ libre pour un point au troisième bout, puis elle en a inscrit trois de plus au cinquième bout. Les poignées de mains ont suivi après une récolte de quatre points au septième bout.

« Chacune des filles a livré le meilleur d'elle-même, a dit Homan. Nous avons tiré avantage de chaque pouce concédé et nous avons maintenu la pression. »

Hésitantes la veille, battues de façon très surprenante par les Danoises, Homan, Emma Miskew, Joanne Courtney et Lisa Weagle avaient retrouvé leurs moyens samedi, se montrant dynamiques, précises et confiantes.

« Nous devons nous rappeler que nous restons une excellente équipe, a dit Miskew. Nous n'avons pas à faire quelque chose de spécial. Nous devons juste être nous-mêmes. »

Les Canadiennes (1-3) auront comme prochaines rivales les Suisses (1-3) menées par Silvana Tirinzoni, dimanche.

« Les choses ont vraiment cliqué [samedi], et c'était très plaisant, a dit Kingsbury. La clé est maintenant de continuer sur le même élan. »

Il y aura des matchs préliminaires jusqu'à mercredi en vue de la ronde des médailles, le week-end prochain.