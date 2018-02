Le Canada remporte l'or au curling mixte

Les Canadiens John Morris et Kaitlyn Lawes ont vaincu les Suisses Jenny Perret et Martin Rios, champions du monde en titre, par la marque de 10-3 lors de la finale des Jeux de PyeongChang.

Pour Morris, d'Ottawa, et Lawes, de Winnipeg, il s'agit d'une deuxième médaille d'or olympique en carrière et de la troisième du Canada à PyeongChang.

Lawes était membre de l'équipe de Jennifer Jones qui a raflé l'or au tournoi féminin en 2014. Morris était le second de Kevin Martin lorsqu'il a enlevé le titre olympique chez les hommes en 2010.

«C'est fantastique. C'est un sentiment incroyable que de gagner la médaille d'or», a déclaré Morris.

Le double mixte en curling fait ses débuts aux Jeux de PyeongChang.

Le talent de Morris, 39 ans, et de Lawes, de 10 ans sa cadette, les a aidés à surmonter leur manque d'expérience comme duo. Avant de disputer les essais olympiques en janvier, ils avaient joué quelques match il y a quelques années à la Coupe continentale de curling.

Morris et Lawes ont conclu le tournoi à la ronde avec une fiche de 6-1 et battu la Norvège 8-4 en demi-finale pour passer dans le match de la médaille d'or.

À titre de favoris dans ce match ultime, les Canadiens ont commencé la rencontre avec le marteau. Ils faisaient toutefois face à des adversaires aguerris dans cette discipline.

Rio et Perret ont remporté le titre mondial l'an dernier à Lethbridge, en Alberta, où ils ont battu les Canadiens Reid Carruthers et Joanne Courtney en finale. Perret a aussi gagné le titre mondial de 2012, en compagnie de Nadine Lehmann.

Après avoir échangé des doublés avec les Suisses dans les deux premiers bouts, Morris et Lawes se sont détachés au bout suivant. Les Canadiens ont inscrit quatre points pour se forger une importante avance de 6-2. Après cinq bouts, les Canadiens montraient une efficacité de 92% contre 63% pour les Suisses et menaient 8-3.

Rio et Perret semblaient toutefois en voie d'inscrire plusieurs points au sixième, mais leurs adversaires se sont concentrés sur des lancers défensifs et ont forcé Perret à réussir un coup difficile pour marquer des points. Ce sont plutôt Morris et Lawes qui en ont volé deux, et les Helvètes ont alors concédé la victoire.

Morris a alors soulevé sa partenaire, avant qu'elle ne se sauve dans les estrades pour retrouver sa famille.