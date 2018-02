Surf des neiges: Sébastien Toutant rafle l'or au big air

Le Québécois, qui avait terminé 11e à l'épreuve de slopestyle la semaine dernière et neuvième à cette même épreuve aux Jeux de Sotchi en 2014, a effectué les trois descentes réglementaires et raflé la médaille d'or lors de l'épreuve masculine de big air en surf des neiges, samedi, aux Jeux olympiques de Pyeongchang.

«Je suis reconnaissant d'avoir obtenu une deuxième chance, vous savez, a-t-il d'abord évoqué. Je me souviens que j'avais raté mon atterrissage en finale à Sotchi et m'être dit: «Merde, je dois attendre un autre quatre ans!» Mais ici, j'ai tourné la page (sur mon résultat de slopestyle) et j'ai été chercher la médaille d'or. Je suis super heureux.»

Cette joie était d'autant plus grande du fait qu'il s'agissait de sa première médaille olympique, après avoir été à l'écart des pistes entre novembre et la fin janvier en raison d'une blessure au dos.

«Les derniers mois ont été vraiment difficiles, a reconnu le planchiste originaire de l'Assomption. Pendant que tout le monde s'entraînait, moi je devais faire de la rééducation. C'était frustrant. Mais après des mois d'efforts, la douleur est disparue et j'ai pu prendre part aux X-Games. Je pouvais enfin me concentrer sur ce que je voulais. Donc, aujourd'hui, je voulais juste réussir mes deux sauts, ce que j'ai fait, et à la fin j'ai obtenu l'or. Je suis très heureux.»

«Seb Toots» a obtenu un pointage total de 174,25. Suite à une première descente qui lui a valu un score de 84,75, Toutant a amassé la meilleure note de la journée à son deuxième essai, soit 89,50 points.

«Mon premier saut n'était pas aussi propre que j'aurais voulu, mais mon deuxième - le triple cork - a frôlé la perfection, a-t-il mentionné. J'étais juste heureux d'avoir réussi mes deux premiers sauts, car je savais que je pouvais seulement améliorer mon score à ma troisième tentative. Et si j'avais réussi l'atterrissage de mon 'cab 1600', alors j'aurais été seul au haut du classement. (...) C'était vraiment stressant d'attendre que les autres défilent derrière moi.»

L'Américain Kyle Mack n'a toutefois pu compléter sa troisième manoeuvre et s'est emparé de la médaille d'argent grâce à un total de 168,75 points, tandis que le Britannique Billy Morgan a obtenu le bronze en vertu d'un score de 168 points.

Alors que plusieurs prévoyaient un doublé canadien lors de cette épreuve, des chutes de Maxence Parrot et de Mark McMorris ont cependant contrecarré les plans. Parrot, de Bromont, semblait d'ailleurs frustré par la tournure des événements.

«Les gars sur le podium ne sont pas ceux qu'on voit habituellement, parce que Mark (McMorris), moi et quelques autres gars n'avons tout simplement pas pu réussir nos atterrissages aujourd'hui», a-t-il évoqué, avant d'ajouter que Toutant méritait sa victoire amplement.

Attendu de pied ferme lors de cette finale, Parrot, qui a décroché le plus grand nombre de médailles dans cette discipline aux X-Games, avait pourtant bien fait lors de sa première descente.

Un score de 85,00 lui avait permis de se hisser au deuxième rang provisoire après la première manche. Après avoir raté l'atterrissage lors de son deuxième saut, le médaillé d'argent en slopestyle a tenté le tout pour le tout lors de sa dernière descente, mais en vain. Le Canadien, qui affichait une solide éraflure du côté gauche du menton, a terminé au neuvième rang avec une récolte de 117,25 points.

«Je suis assez déçu de mes deux derniers sauts, de ne pas avoir été en mesure de réussir mes atterrissages, a confié le planchiste de 23 ans. Je les ai réussis à l'entraînement plus tôt cette semaine et même ce matin, et malheureusement ça n'a pas été le cas au moment où ça comptait le plus. Mais je ne regrette pas mes choix.

«J'ai choisi d'y aller le tout pour le tout. J'avais déjà une médaille d'argent en slopestyle, alors je ne voulais pas en ravoir une autre. Je voulais plus. Je me suis essayé, mais ça n'a pas marché», a-t-il résumé.

Quant à McMorris, lui aussi aspirant au titre, il a également chuté lors de ses deux premiers sauts, l'éliminant de facto du podium. Malgré la déception, le médaillé de bronze au slopestyle a tout de même effectué son dernier tour de piste. Il a été relégué au 10e rang en vertu d'une récolte de 72,50 points.

La ronde finale regroupait 12 planchistes, qui ont chacune effectué trois sauts. Ceux-ci devaient être différents, et les deux meilleurs scores étaient retenus pour établir le résultat final.

L'épreuve de big air a officiellement fait son entrée dans le programme olympique de surf des neiges aux Jeux de Pyeongchang.