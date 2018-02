Nouveau record de médailles pour le Canada

Le précédent record était de 26 médailles, établi à Vancouver en 2010.

De plus, Kaetlyn Osmond a permis au Canada de remporter une médaille olympique en patinage artistique féminin, une première depuis la médaille de bronze de Joannie Rochette à Vancouver.

Son pointage de 152,15, lui a permis d'obtenir un score cumulatif de 231,02 points. Elle a notamment été parfaite sur les combinaisons de sauts triple flip, triple boucle piquée ainsi que double Axel, triple boucle piquée au son de la musique du Cygne noir.

Tout juste avant Kaetlyn Osmond, la meneuse du programme court, l'athlète olympique de Russie Alina Zagitova, a été sublime récoltant 156,65 points pour un total de 239,57 points au cumulatif. Ce qui a permis à la jeune athlète de 15 ans de décrocher l'or.

Sa compatriote, Evgenia Medvedeva a été tout aussi parfaite, mais a dû se contenter de la médaille d'argent en vertu d'un pointage de 156,65 points pour un total de 238,26 points.

Kaetlyn Osmond, âgée de 22 ans, a songé à abandonner la compétition après avoir subi une fracture à une jambe lors d'un entraînement en 2014.

Jeudi, elle a réussi un magnifique programme libre, accomplissant sept triples sauts. Elle n'a commis qu'une seule légère faute à l'atterrissage lors d'un triple Lutz.

En 7e position après le programme court, la Canadienne Gabrielle Daleman a connu une première moitié de programme libre catastrophique. Patinant sur le Rhapsody in Blue de Gershwin, l'athlète ontarienne de 20 ans a chuté trois fois, dont deux sur des tentatives de triple Lutz et de triple flip. Ses erreurs lui ont valu quatre points de déductions. Elle a obtenu une note de 103,56 points dans le programme libre pour un pointage cumulatif de 172,46.

Kaetlyn Osmond et Gabrielle Daleman vont faire figure de leaders au sein de l'équipe canadienne de patinage artistique à la suite de ces jeux olympiques. Les danseurs, quintuples médaillés olympiques, Tessa Virtue et Scott Moir, de même que le triple champion du monde Patrick Chan, et les médaillés de bronze en couple Meagan Duhamel et Eric Radford vont tous se retirer de la compétition.