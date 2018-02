JO: six épreuves à ne pas manquer, 22-23 février

Jeudi 20h (heure de l'Est) - Ski acrobatique, ski cross

Les Canadiennes en force

La championne olympique Marielle Thompson et ses compatriotes Kelsey Serwa et Brittany Phelan ont été les plus rapides des qualifications en ski cross et elles seront encore parmi les favorites jeudi soir dans les rondes finales.

---

Jeudi 20h - Patinage artistique

Une médaille pour Osmond?

Médaillée d'argent aux derniers Championnats du monde, la Canadienne Kaetlyn Osmond est troisième de la compétition féminine après le programme court. Il serait toutefois étonnant qu'elle puisse menacer les Russes Evgenia Medvedeva et Alina Zagitova.

---

Vendredi 2h40 - Hockey masculin

République tchèque c. AOR

La présence des athlètes russes à PyeongChang ne fait pas l'unanimité, mais les Athlètes olympiques de la Russie (AOR) ont quand même réussi quelques exploits et ils seront en demi-finale du tournoi de hockey.

---

Vendredi 5h - Patinage de vitesse

Une surprise canadienne?

Le Canadien Vincent De Haître a signé l'un des meilleurs temps cette saison sur 1000 m. Lui et les Québécois Laurent Dubreuil et Alexandre St-Jean tenteront de créer une surprise face aux favoris néerlandais.

---

Vendredi 6h15 - Biathlon

Un autre titre pour Fourcade?

Déjà vainqueur de trois médailles d'or à PyeongChang, le Français Martin Fourcade tentera de mener ses compatriotes à la victoire dans le relais 4 x 7,5 km.

---

Vendredi 7h10 - Hockey masculin

Canada c. Allemagne

Qui aurait prédit que le Canada serait en demi-finale? Et contre l'Allemagne? Le gagnant sera pourtant assuré d'une médaille d'argent avec la possibilité de repartir avec l'or!