Ski cross: le Canadien Leman en or

L'athlète de Calgary avait terminé quatrième lors des Jeux de Sotchi, en 2014. Âgé de 31 ans et quatrième à Sotchi en 2014, il succède au Français Jean-Frédéric Chapuis, éliminé dès les quarts de finale.

Il se trouvait en grande finale avec le Torontois Kevin Drury, qui a fini quatrième après avoir chuté en début de course, tout comme Sergei Ridzik, un athlète olympique de la Russie.

L'argent est allé au Suisse Marc Bischofberger, et le bronze à Ridzik.

David Duncan de London a fini quatrième en petite finale, se classant huitième au total.

Le Montréalais Chris Del Bosco a chuté plus tôt dans la journée et on a dû l'amener à l'hôpital, conscient et dans un état stable.

Un porte-parole de Freestyle Canada a dit qu'on soupçonne une blessure au pelvis.

Ski cross messieurs -finale

1. Brady Leman (CAN)

2. Marc Bischofberger (SUI)

3. Sergey Ridzik (OAR)

4. Kevin Drury (CAN) Abandon

