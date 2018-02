Big air: Parrot, Toutant et McMorris en finale

Comme ce fut le cas en slopestyle la semaine dernière, Max Parrot, Sébastien Toutant et Mark McMorris ont tous franchi les qualifications.

Les qualifications de big air regroupaient 36 participants divisés en deux groupes, et 12 d'entre eux - soit six par vague - ont accédé à la finale. Il s'agissait d'une épreuve historique puisque c'est la première fois que le big air fait partie du programme olympique.

Parrot s'est signalé en remportant le premier groupe de 18 planchistes en vertu d'un score de 92,50 points. Pour sa part, McMorris et Toutant ont terminé dans l'ordre troisième et cinquième du deuxième groupe de 18, avec 95,75 et 91,00 points.

Seul Tyler Nicholson, de North Bay, en Ontario, a été écarté après avoir pris le septième rang de la deuxième vague.

Parrot et McMorris auront chacun la chance de décrocher une deuxième médaille à ces jeux, puisqu'ils ont obtenu respectivement l'argent et le bronze en slopestyle.