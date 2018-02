Laurie Blouin se qualifie pour la finale du big air

La principale intéressée a indiqué lundi qu'elle avait non seulement tourné la page sur cet incident, mais que sa médaille lui avait même permis de bâtir sa confiance pour le big air.

L'Autrichienne Anna Gasser (98,00) ainsi que les Japonaises Yuka Fujimori (94,25) et Reira Iwabuchi (92,75) ont été les seules planchistes à surpasser Blouin.

«Il faut souvent être stratégique en big air, parce que les filles se lancent littéralement au bas de la montagne dans ce genre de compétition, a expliqué O'Brien. Je me sens un peu chanceuse en ce moment d'être dans le Top 12. C'était très cool de prendre part à cette compétition aujourd'hui et de voir les femmes offrir un niveau de performance aussi élevé.»

«Ça s'est super bien passé, a déclaré Blouin, le sourire accroché aux lèvres. On dirait que je n'étais pas aux Olympiques; j'étais dans un bon mood ce matin. J'étais ici pour m'amuser, et c'est ça que j'ai fait.»

Sous un soleil radieux, Blouin, de Stoneham, et sa compatriote Spencer O'Brien, de North Vancouver, en Colombie-Britannique, ont atteint lundi la finale de l'épreuve de big air en terminant respectivement quatrième et 11e des qualifications présentées au Centre de sauts à skis Alpensia.

«Je suis arrivée ici avec ma médaille de slopestyle dans le cou, donc je ressentais déjà moins de stress, a-t-elle reconnu. Et je pense que ç'a aidé un petit peu.»

Selon O'Brien, il ne fait aucun doute que la Québécoise sera une sérieuse prétendante au titre.

«Laurie surfe de manière incroyable, et de la voir s'exécuter après avoir décroché l'argent en slopestyle c'est inspirant, a dit la planchiste âgée de 30 ans. Elle a tellement de confiance, et je trouve ça vraiment «cool» de la voir éclore comme elle le fait. Tout tombe en place pour elle en ce moment, et je suis très heureuse pour elle. Je crois sincèrement qu'elle pourra aspirer au podium.»

En finale, Blouin a indiqué qu'elle réservait quelques surprises à ses adversaires.

«Je vais refaire ce saut-là (le cab double underflip), et sûrement un 1080 double cork, a-t-elle confié. Je n'ai jamais fait ce saut-là en compétition, seulement à l'entraînement sur un coussin gonflable.»

Selon Blouin, seules la Slovaque Klaudia Medlova et Gasser sont capables de l'exécuter. Medlova a toutefois échoué à ses deux tentatives lundi, entraînant son élimination, tandis que Gasser l'exécute de l'autre côté, c'est-à-dire en switch.

Il s'agissait d'un événement historique lundi puisque le big air a officiellement fait son entrée dans le programme olympique.